Jovem que matou adolescente no Cohabinha é condenado a mais de 16 anos de prisão

O jovem Téo Sanderson Rodrigues da Silva, de 18 anos, foi a júri popular nesta terça-feira, 21, pela prática de homicídio contra o adolescente Bruno Barbosa Bastos, de 16 anos.

O crime ocorreu no dia de 19 de março do ano corrente, na Rua 901, no bairro Cohabinha, setor 9, em Vilhena.

Conforme com o processo, o réu e a vitima se desentenderam quando cumpriam medida sócio-educativa na Casa da Cidadania e tempo depois se encontraram na residência de um amigo. A vítima ao perceber Téo foi embora da residência, mas o réu o seguiu e atirou contra Bruno que não resistiu aos ferimentos.

No julgamento, o promotor do caso pediu a condenação do réu alegando contradições nas versões apresentadas pelo mesmo durante o processo. Por fim, o corpo de jurados acatou a versão da promotoria considerando o acusado culpado.

Téo foi condenado a 16 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia