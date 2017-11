Prefeitura adquire motoniveladora para ampliar gama de serviços em Vilhena

Vários equipamentos já foram adquiridos este ano e a tendência é aumentar a estrutura

A Prefeitura de Vilhena segue em ritmo intenso rumo ao desenvolvimento e nesta terça-feira, 21, conquistou mais um avanço, desta vez, com a aquisição de uma motoniveladora que foi entregue em cerimônia realizada na Semosp, contando com a presença da prefeita Rosani Donadon e demais autoridades municipais.

De acordo com Rosani Donadon, esta é mais uma máquina adquirida para aumentar a gama de serviços da prefeitura de Vilhena, que tem favorecido várias regiões com a recuperação das vias rurais do município.

“É uma enorme satisfação trabalharmos para o município avançar. No entanto, esta é uma das inúmeras ações que tem colocado o nosso município como uns dos que mais se destacam em Rondônia, diante das últimas estatísticas. A compra deste equipamento irá aumentar ainda mais a gama de serviços da prefeitura, no tocante a recuperação das vias não pavimentadas, tanto da área urbana quanto rural do município. Já compramos vários equipamentos este ano e a tendência é aumentar a nossa estrutura para beneficiar ainda mais a população com os serviços que oferecemos”, destacou a prefeita.

A patrol teve a sua entrega realizada pela prefeita Rosani Donadon ainda pela manhã e contou com presença de várias autoridades, que estiveram presentes na Secretaria de Obras para prestigiar mais este grande feito pela gestão.

Texto e fotos: Assessoria