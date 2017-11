Prefeitura de Vilhena define data de pagamento do décimo e do salário de dezembro

A prefeitura de Vilhena definiu os pagamentos que serão realizados em dezembro, referente à metade que falta do décimo terceiro e o salário do mês.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) anunciou o pagamento da metade do décimo para o dia 8 e do salário para a sexta-feira, 22, ou seja, antes do Natal.

É importante lembrar que a primeira metade do décimo foi pago em julho.

A mandatária municipal explicou que o pagamento em dia faz parte de sua programação de ações de valorização do servidor público, o que vem sendo realizado desde o início de janeiro, quando ela assumiu o cargo de prefeita.

Em janeiro, a prefeitura teve que pagar, por duas vezes, o salários dos servidores da saúde: a do mês trabalhado e, ainda a de dezembro de 2016, já que o ex-prefeito não assumiu com sua responsabilidade administrativa. Desde o início do ano, o salário está na conta de todos os servidores municipais na última sexta-feira de cada mês.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa