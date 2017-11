Vilhena completa 40 anos de emancipação; conheça um pouco mais sobre sua história e de seus pioneiros

A cidade portal da Amazônia completa nesta quinta-feira, 23 de novembro, 40 anos de emancipação politico-administrativa e para comemorar, a prefeitura fará um bolo de quarenta metros simbolizando o quadragésimo aniversário do município.

História

O município é conhecido como Portal da Amazônia por estar situado na entrada da região Amazônica Ocidental. Além disso, é conhecida também como cidade Clima da Amazônia por ter uma temperatura média menor que outras cidades da Região Norte.

O nome “Vilhena” foi denominado por Cândido Rondon em homenagem ao engenheiro maranhense chefe da Organização Telegráfica Pública, que se chamava Álvaro Coutinho de Melo Vilhena.

Atualmente possui uma população estimada em 99 934, segundo dados de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o quarto município mais populoso de Rondônia. Possui também o segundo melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado.

A cidade encontra-se em constante expansão nos setores da indústria, comércio e serviços, além de constituir um forte polo agrícola na região. Além disso, o município vem se tornando um grande polo educacional, atraindo diversos estudantes de uma macrorregião que abrange a região sul de Rondônia e norte do Mato Grosso.

Vitório Alexandre Abrão, de 67 anos veio de Mato grosso para Vilhena no ano de 1971, e reside em Vilhena a cerca de 46 anos.

Vitório relata que “ quando cheguei aqui a cidade era uma pequena vila. Havia no máximo umas 1 mil pessoas, tinha apenas um pedaço da Major Amarante e Marechal Rondon. Tinha o posto do seu Nonato e um picadão que ia até o posto do seu Manoel Correia, entorno destes postos começou a se criar uma pequena vila. Na Major havia um pouco de comércio e tinha por lá uma casa onde ficava o pelotão da guarda territorial, que dava apoio e suporte ao município”.

“ O administrador no período era Gilberto Barros. Todas as vilas que estavam começando neste período eram subordinadas a Porto Velho e Guajará Mirim, pois estava em um período de formação do Estado” relembra Vitório.

Segundo ele, havia uma chancela que era fechada a BR 364 as 18h00, não permitindo que após este horário ninguém mais transitasse. Tinha também a base aérea comandada pelo sargento Aimoré.

Vitório enfatiza que “Vilhena não nasceu em função do posto telegráfico, mas sim em função do correio aéreo nacional montado para entrega de cartas que vinham para a Amazônia e como não tinha acesso a Força Aérea Brasileira (FAB) montou um posto”.

O primeiro prefeito diz que “quando cheguei aqui, acreditava muito na agricultura e fui a primeira pessoa a plantar lavoura no cerrado. Naquele período havia poucas famílias que investiam nessa área aqui, mas algo que impulsionou o crescimento foi à criação do projeto do Colorado, onde abrangeu Vilhena”.

Ele relembra ainda que Chupinguaia foi desmembrada de Vilhena e se tornou um município e com isso Vilhena perdeu uma parte grande de sua pecuária.

Vitório pondera que Vilhena funciona como uma cidade polo na área da educação e da indústria, devido a toda sua infraestrutura e clima agradável.

O pioneiro conta que foi o primeiro prefeito eleito pelo voto em 1982, no período a administração tinha a duração de seis anos. Mas devido sua inexperiência e atritos enfrentados, ficou apenas por um ano e oito meses.

Abrão relata que durante sua gestão construiu Hospital Regional, o parque de exposição, 38 km de pavimentação, praças e escolas. Quando assumiu a gestão da cidade, foi construída uma prefeitura nova para Vilhena.

Vitório finaliza dizendo que “todos os cidadãos devem amar Vilhena, como eu amo, pois eu tenho esta cidade como uma filha, eu a vi nascer e dar seus primeiros passos e quem esta morando hoje aqui tem o privilégio de residir em um local de clima extraordinário. Tenho certeza que os filhos de seus filhos terão muito orgulho de viver por aqui e no futuro Vilhena será uma das melhores cidades de Rondônia”.

Já Roberto de Jorge, radialista está em Vilhena há 31 anos. Chegou aqui com 17 anos, trabalhou em empresas de segurança e vigilância e só ingressou na carreira de radialista no ano de 1993.

Roberto relata que quando chegou à cidade, ela era bem menor do que é hoje, mas já era uma cidade que tinha certa infraestrutura. A população tinha mais de 20 mil habitantes e a cidade carecia de muitos serviços ainda.

“Lembro bem da dificuldade que tínhamos em relação à energia elétrica, na época tudo funcionava com os motores da Ceron, movido a olho diesel e era comum ficarmos horas intermináveis na escuridão. Outra dificuldade que o município enfrentava era a falta de água, nós dependíamos da solidariedade dos empresários, principalmente os donos de postos de gasolina.” relembra o radialista.

“Morei durante muito tempo no Bairro Bodanese e era muito comum sairmos com a toalha nas costas e roupa embaixo dos braços para tomar banho nos banheiros dos postos” contou Jorge.

Segundo ele, a água consumida em casa era trazida por caminhões pipas da Kaerd. Eles distribuíam para os populares através daquelas mangueiras pretas.

O radialista destaca que “a cidade de Vilhena cresceu muito rápido, e de certa forma até desordenadamente, se observar o traçado do município não foi projetada para isso. Devido a essa crescente expansão hoje encontramos muitas dificuldades. Acho também que as administrações que passaram pela prefeitura deveriam contribuir para que o crescimento ocorresse de forma mais organizada, pois talvez alguns problemas que a cidade enfrenta hoje teriam sido contornados”.

O radialista finaliza parabenizando a cidade de Vilhena pelos seus 40 anos de desenvolvimento e ressalta o quanto é grato pela recepção no município. Roberto ainda pondera que “aqui cresci, constitui família e me instrui profissionalmente só tenho a agradecer esse lugar”.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Memória Vilhenense