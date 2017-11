Voleibol escolar de Vilhena conquista medalha de prata nos Jogos da Juventude

O Voleibol escolar de Vilhena conquistou mais uma medalha inédita para Rondônia. Desta vez a conquista veio no vôlei de areia com as atletas Ana Claudia Emerick e Adrielle Cabral representando a escola Maria Arlete Toledo que volta a ser medalhista na fase nacional dos Jogos da Juventude disputado em Brasília-DF.

Sob o comando do professor France Lima, a dupla venceu as representantes do estado de Tocantins (2×0), Goiás (2×0) e Amazonas (2×1) e na final perderam para as representantes de Minas Gerais, ficando com a medalha de prata.

As atletas representam Rondônia numa parceria com a Associação Vilhena de Voleibol, através do projeto Cooperando com o Esporte, desenvolvido pela AVV com as escolas públicas de Vilhena.

O projeto Meninos da AVV tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena com a chancela do CMDCA e da Unimed Vilhena, e o apoio da academia Atmus, Desafios Contabilidade e Internet 5.8.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: AVV