Casa de pastor é roubada e vítimas são trancadas no banheiro

Na noite de terça-feira,21, uma residência de um pastor evangélico, localizada na Avenida Castelo Branco, no Centro, foi alvo de dois criminosos que invadiram e anunciaram um roubo à mão armada.

Os criminosos usavam tocas pretas e apresentavam estatura média, foi subtraído do local, uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha e R$ 1.200 em dinheiro.

Na fuga ainda, os bandidos deixaram as vítimas presas dentro do banheiro da residência, sendo que eles só conseguiram acionar a polícia depois de aproximadamente 15 minutos do crime.

A Polícia Militar realizou patrulhamento porém até o enceramento desta matéria não havia localizado os criminosos.

Fonte: Machadinho Online