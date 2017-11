Condutor de moto sofre corte na perna em acidente

O fato ocorreu na noite desta quarta-feira, 22, no bairro 5º Bec, em Vilhena.

De acordo com informações, o condutor de uma moto Honda CG, com placa de Vilhena, seguia pela Rua Gonçalves Dias, sentido setor de chácaras, quando na esquina com a Avenida José do Patrocínio, colidiu com o carro VW Fox, que transitava em sentido contrário e estava acessando a via sentido Porto Velho.

Na colisão, o condutor da moto sofreu um corte profundo na perna esquerda, entre outras escoriações. O carona sofreu escoriações. A motorista do veículo nada sofreu. Eles foram socorridos ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia