CORUMBIARA: Irmãos se destacam em campeonato brasileiro de karatê em São Paulo

Os irmãos atletas Luciano Backschat e Rayane Backschat da seleção rondoniense de karatê interestilos participaram no 24º Campeonato Brasileiro de Karatê organizada pela CBKI, disputado no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo – SP.

Luciano Backschat natural de Corumbiara ficou em 3º no estilo no kumitê e kumitê revezamento em equipe. A atleta Rayane não ficou entre os primeiros lugares, mas teve uma boa participação na sua categoria.

O sensei dos atletas, Aparecido da cidade de Colorado do Oeste participou do campeonato e conquistou o 3º lugar no kumitê individual.

Os irmãos caratecas vem se destacando em outras competições ao longo dos anos. Luciano foi campeão estadual de karatê 2016 e o 2017, ficando em segundo e 2º lugar no ranking 2017 como um dos melhores caratecas no estado de Rondônia. E Rayane vem sendo uma das atletas em destaque em várias competições de Karatê no Estado de Rondônia

A Seleção de Rondônia de Karatê Interestilos (FEKIR) é composta por 57 atletas e academias filiadas. O Delegacia de Rondônia conquistou o 3º lugar no quadro geral entre 20 estados com mais 1600 atletas.

Os irmãos Backschat agradeceram o apoio da família, a prefeitura de Corumbiara e a Câmara de Vereadores pelo patrocínio.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria