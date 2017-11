Eletromecânica é uma das ofertas do Campus Vilhena para o Ensino Médio

O Curso Técnico em Eletromecânica está entre as ofertas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, no Processo Seletivo Unificado 2018/1 (PSU). São 40 vagas para cada período (matutino e vespertino) no curso da modalidade integrado ao Ensino Médio.

O Diretor-Geral do campus, Aremilson Elias de Oliveira, esclarece que Eletromecânica é um curso com desempenho excelente para a região de Vilhena. Desde 2011, em Vilhena, “nós ofertamos esse curso com toda estrutura de laboratório, máquinas e equipamentos, corpo docente através de especialista, mestres e doutores. Temos uma estrutura física que permite reunir a teoria e a prática”.

Há ainda, segundo o diretor, um mercado de trabalho atraente para os alunos formados no campus: “com relação ao Curso de Eletromecânica nós temos um destaque na nossa região do Cone Sul porque temos diversas áreas que dependem desse profissional. Esse profissional faz o quê? Instala, faz manutenção, projeta equipamentos eletromecânicos, trabalha na parte da indústria com a automação industrial, um profissional bem disputado na nossa região. Nós temos uma parceria com instituições que recebem esses alunos para o estágio, o estágio obrigatório que nós realizamos”.

Segundo a Coordenadora da Comissão Permanente de Exames, Carla Coêlho, o curso de eletromecânica é uma combinação de conhecimentos de eletrotécnica e da mecânica. “É um ramo profissional que se ocupa de sistemas e dispositivos que possuem componentes mecânicos e elétricos. Na verdade, todos os dias encontramos equipamentos construídos a partir da eletromecânica, como ventiladores, máquinas de lavar e secadores de cabelo”.

Para o mercado de trabalho, a coordenadora ainda reforça que “de uma forma em geral, os cursos técnicos, estão em alta, e há uma grande demanda por parte das empresas, porém, infelizmente, os profissionais que o mercado oferece não acompanham essa evolução. O Curso Técnico em Eletromecânica, ofertado pelo IFRO no Campus Vilhena, é a chance de suprir essa necessidade do mercado, após a conclusão do curso, quando o aluno recebe a sua certificação, ele pode atuar em indústrias, da iniciativa privada, bem como no setor público. Ele também pode atuar como profissional liberal, em empresas de energia elétrica, de indústria, de eletromecânica, de metalurgia, montadoras de instalações industriais, e outras, que são demandas sempre buscadas”.

O professor Aremilson ressalta ainda o caráter público da instituição, “reconhecida no estado de Rondônia, em que temos destaque para o ensino médio, porque nossos cursos integrados são os carros chefes, temos um destaque no Enem, em que nossos alunos conseguem um desempenho excelente no Enem”. Para os estudantes que estão concluindo o nono ano do Ensino Fundamental, os cursos oferecidos pelo IFRO passam a ser uma oportunidade para o jovem concluir o Ensino Médio e se profissionalizar ao mesmo tempo.

“No IFRO Campus Vilhena estamos com 300 vagas este ano, divididos em seis cursos, sendo três cursos técnicos e três de graduação. Dos cursos técnicos temos: Edificações, Eletromecânica e Informática, todos integrados ao ensino médio. Em que o aluno faz o ensino médio mais uma parte técnica. Na graduação temos o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, com duração de cinco anos, e a Licenciatura em Matemática. Vale ressaltar que a Licenciatura em Matemática foi avaliada pelo MEC, em uma escala de zero a cinco, ele tem nota quatro. E todos os cursos do IFRO, avaliados pelo MEC, tem nota quatro”, conclui Aremilson Oliveira.

Processo Seletivo

O Processo Seletivo Unificado 2018/1 ano do IFRO está com inscrições abertas até 27 de novembro para mais de 2,4 mil vagas. Há opção nos três níveis de ensino (Integrado ao Ensino Médio, Subsequente e Graduação) para os nove campi da instituição nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho e Vilhena.

Informações e inscrições no site do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/unificado

Autor e foto: Assessoria