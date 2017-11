Homem tenta se matar devido estar sofrendo de doença terminal

Um homem de cerca de 45 anos, que sofre de câncer em fase terminal, tentou tirar a própria vida no início da tarde desta quarta-feira, 22, no Bairro Bodanese.

Segundo informações do irmão da vítima, ela vem sofrendo da doença já tem algum tempo, e devido a mesma estar se agravando, o homem já teria tentado contra a própria vida algumas vezes.

O homem que tentou cortar os pulsos mas não atingiu as artérias, foi socorrido no meio da rua por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional e não corre risco de morte.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia