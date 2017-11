LFG oferece cursos para 2ª fase do exame da OAB

Para quem já venceu a 1ª fase do Exame da Ordem! A LFG oferece cursos nas 7 disciplinas da prova prático-profissional: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Penal, Direto do Trabalho e Direito Tributário.

Os cursos da 2ª fase são preparados de forma que você construa e consolide o seu conhecimento, e também pratique a peças profissionais e questões práticas, fundamentais para sua aprovação.

Os cursos iniciam presencialmente no dia, 27, no período matutino na nova Unidade da LFG em Vilhena (anexo a Unopar), e com um dinamismo e prática intensivos a fim de preparar bem os alunos para a prova da 2ª fase, que acontecerá dia, 21 de janeiro.

E nesta semana de “Black Friday” todos os cursos da 2ª fase da OAB estão com 40% de desconto, somente até sexta feira dia, 24. Ligue (69) 3321-4056 ou chame no WhatsApp (69) 98489-6496.

Breve Histórico LFG

A LFG é referência nacional na preparação para Concursos Públicos e Exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além disso, oferece amplo portfólio de Pós-Graduação e cursos de Atualização Jurídica em diversas áreas do Direito. Presente em todas as capitais do Brasil, com mais de 300 unidades, a LFG oferece cursos nas modalidades Telepresencial, aulas transmitidas via satélite para as unidades; e online, videoaulas que podem ser assistidas a qualquer hora e em todo lugar, proporcionando maior flexibilidade e comodidade aos alunos. Diferenciais LFG:

Pioneirismo: primeira instituição de ensino do Brasil a utilizar transmissão de cursos via satélite.

Renome: integrante da Kroton Educacional, maior empresa de educação do mundo.

Reconhecimento: mais de 1.000.000 de alunos já comprovaram a eficiência da LFG.

Professores: aulas ministradas por mestres, doutores e autores reconhecidos.

Estrutura e Tecnologia: 22 canais de TV próprios transmitindo cursos via satélite.

Capilaridade: presente em todo o país através de cursos telepresenciais e online.

Em Vilhena a LFG está sob nova direção, em parceria com a Unopar, a LFG está hoje sob o comando do Sr. Inesio Luis Jeziorny, empresário já conhecido da cidade que, como já fez anteriormente, prezando pela qualidade da educação dos seus alunos comanda a Unidade em busca do fortalecimento da Educação do município. Conheça os cursos da LFG.

