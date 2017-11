Mauricio Mattar fará parte da entrega do prêmio “Qualidade Profissional e Empresarial” em Vilhena

No dia, 09 de dezembro a partir das 20h30 será realizado a entrega do prêmio “Qualidade Profissional e Empresarial” no Clube dos Estados, em Vilhena. O evento terá como atração principal o ator e cantor Mauricio Mattar.

A solenidade é promovido pelo Instituto Ângulo, que está a cerca de 20 anos fazendo levantamentos e apontando os empreendimentos que mais se destacam em seus setores. Na ocasião, os empresários e profissionais que mais se evidenciaram em suas atividades durante o ano de 2017 são homenageados.

A premiação se baseia em pesquisas de opinião pública realizada no mês de outubro na cidade e resulta na entrega do “Certificado de Qualidade Profissional e Empresarial” de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação