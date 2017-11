O dia em que os vilhenenses testemunharam a posse do 1º prefeito eleito

O momento foi único para os poucos mais de 20 mil habitantes de Vilhena, que testemunharam o ato político.

Trata-se da posse de Vitório Abrão, como primeiro prefeito eleito do município, com início do mandato em 1º de fevereiro de 1983.

Na foto aparecem personagens que fizeram história em Rondônia, como o governador Jorge Teixeira, o popular “Teixeirão” (de costa, de boné vermelho). Na imagem ainda está o então vice-prefeito Élcio Carlos Rossi (de bigode), assim como o Tenente Pires (de óculos), e a tabeliã do cartório Yasuko (sentada colhendo a assinatura).

“O governador ‘Teixeirão’ fez questão de vir a Vilhena no dia da minha posse. Ele me apoiou em minha campanha e sempre agradeci por tudo que ele fez por Vilhena. Ele tinha um carinho especial por nossa cidade. A população prestigiou durante todo o tempo o ato de posse. Foi um dia muito bonito, porque Vilhena estava dando posse ao primeiro prefeito eleito. Dessa data em diante, Vilhena começou a andar com passos largos. Eu tive sempre uma visão sempre à frente, e hoje enxergo o que eu enxergada naquela época”, explicou Abrão.

Ele, entretanto, também avaliou os contratempos que teve à frente do Executivo Municipal. “Infelizmente, a falta de maturidade política, minha, me privou de terminar o meu mandato e realizar tudo aquilo que tinha em mente. Sem dúvida nenhuma, com minha permanência na prefeitura, hoje Vilhena seria bem mais desenvolvida do que já é. Tenho certeza disso, porque nós planejamos grandes coisas pra nossa cidade”, garante.

Nesse memorável ato, também tomaram posse os primeiros 13 vereadores eleitos do município. “Muitos pioneiros ainda não esqueceram desse dia importante para todos nós, vilhenenses”, encerrou.

Antes de Vitório Abrão, entre 1980 e 1983, Vilhena teve quatro gestões de prefeitos nomeados. Foram eles: Renato Coutinho dos Santos, Bonifácio Almodóvar, Arnaldo Lopes Martins e Albino Afonso Wobeto.

Texto: Secretaria Municipal de Comunicação de Vilhena (SEMCOM)

Foto: Memória Vilhenense