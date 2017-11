Pioneiros vilhenenses são homenageados pela Câmara de Vereadores

Em sessão realizada na noite desta terça-feira dois ilustres vilhenenses por vínculo social (nasceram em outras paragens), tiveram suas décadas de dedicação a nossa cidade reconhecidas oficialmente pelo Poder Legislativo local.

Na verdade foram mais de dez pioneiros homenageados, e apesar das semelhanças de histórico que os unem – a dedicação e trabalho empenhados para o progresso de Vilhena – Aymoré Horta Pereira, o “Sargento Aymoré), e Osvaldo de Mattos, o “Compadre Osvaldinho” – possuem trajetória peculiar no Portal da Amazônia.

O primeiro foi o oficial da Força Aérea Brasileira que mais viveu aqui enquanto serviu à pátria. Aqui criou seus filhos, e junto com a saudosa Noême Barros Pereira, a “Dona Noêmia” da VASP, do Funrural, da escola e de tanto mais. O casal construiu uma lindíssima história de vida entre nós, e muito do que Vilhena é hoje deve ao Sargento Aymoré.

Já o Compadre Osvaldinho foi – e continua sendo – um dos principais agitadores culturais que nós temos. Seu apego, amor e dedicação para que se mantenham vivas as tradições e costumes dos pampas, a origem de grande parte de nós, fizeram dele um ícone de garra e exemplo de luta por nossos sonhos.

A homenagem da Câmara de Vereadores aos dois pioneiros é um singelo – porém sincero ao máximo – reconhecimento público dois personagens, além dos vilhenenses Carlos Santiago, Edna Modesto, Elsa de Vargas, Eulina Flausina Conceição Silva, Lourdes Maria dos Santos Pinheiro, Marlene Rover e Nelci Mathias, é não apenas justo e merecido como também obrigatório por parta da comunidade a qual todos eles muito contribuíram. Parabéns também aos vereadores vilhenenses pela iniciativa, em especial a Carlos Suchi, que articulou a iniciativa.

Texto e Fotos – Mario Quevedo