PRF recupera motos furtadas em seu próprio pátio

Na tarde desta terça-feira, 21, por volta das 13h20, a equipe que se encontrava na BR 364, Km 698, em Porto Velho/RO, após contagem diária dos veículos recolhidos ao pátio da PRF, notou a ausência de duas motocicletas.

De imediato, os policiais passaram a efetuar rondas e, poucos minutos depois, avistaram duas motos escondidas na vegetação, nas proximidades da UOP (Unidade Operacional) da PRF, e dois indivíduos que tentavam retirá-las do referido local.

Os mencionados cidadãos, que não portavam seus documentos pessoais, mas se identificaram como sendo L.W.G.S. e V.S.C., confessaram que haviam subtraído os veículos no dia anterior, afirmando que pretendiam somente fazer uso particular.

Vale destacar que as duas motocicletas subtraídas, quais sejam, HONDA/BIZ 125 ES amarela de placa NGV-1398 e HONDA/CG 125 FAN KS azul de placa NCW-2298, estavam no pátio da PRF aguardando a realização do leilão.

Diante da verificação do furto veicular (art. 155 do Código Penal), os indivíduos foram presos e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho/RO, ao passo que as motos foram restituídas ao pátio da PRF.

Fonte: Rondônia Atualidade