Sorteio de prêmios “Amigos da Raianny” será nesta quinta-feira na Rádio Planalto

O autônomo Hailton Rosa dos Santos, pai da jovem Raianny Melissa de Souza Santos de, 16 anos, informou ao Extra de Rondônia que o sorteio da rifa de “Ação entre Amigos” será nesta quinta-feira, 23.

Hailton explicou que o sorteio da rifa ocorrerá durante o programa “Vale Tudo”, da Rádio Planalto. Serão sorteados uma cama box e uma batedeira.

O objetivo da rifa é ajudar a custear a cirurgia nos olhos da jovem que sofre de ceratocone.

A adolescente era estudante da escola Shirlei Ceruti e também jogava no time feminino do Barcelona, no qual devido à doença teve que se abster.

A cirurgia será para colocar um anel corneano. O procedimento será realizado na cidade de Porto velho e terá um custo de aproximadamente R$ 22 mil.

Texto e foto: Extra de Rondônia