Vilhenense apresenta novos reforços e uniformes da diretoria e comissão técnica

O Vilhenense Esportivo Clube apresentou oficialmente na tarde de ontem, sete jogadores da cidade de Vilhena que irão compor o elenco da equipe para a primeira temporada como profissional. Além da apresentação dos atletas, os uniformes da comissão técnica, diretoria e viagem também foram apresentados.

Quatro dos jogadores já haviam sido anunciados na imprensa estadual. As outras três novas contratações são: Thiago Rodrigues (Ex-Barcelona), Wellington Linhares (Copa SP pelo VEC) e Petros da Silva (que tem passagens pelo Iporá-GO).

Na reunião com os jogadores, o presidente do clube, Waldir Kurtz foi enfático ao dizer que a intenção do novo clube de Rondônia é “dar um trato diferente ao atleta, ao ser humano em si. Eu queria ter mais atletas de Vilhena no nosso time. Quem sabe no próximo campeonato dobramos esse número!” afirmou o presidente

O diretor “Tenente” foi veemente e disse esperar dos atletas comprometimento. “Nada aqui vai sobreviver com conversinhas ou promessas falsas. Espero compromisso de vocês e fiquem tranquilos com o restante”, disse aos atletas.

A diretoria do Vilhenense E.C procura agora dar início a preparação física dos atletas. A estreia do clube no futebol profissional do Estado, será no dia 10 de fevereiro contra o Ji-Paraná, na cidade do galo da BR.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Luh Coelho