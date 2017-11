40 ANOS: Ao parabenizar vilhenenses, prefeita destaca coragem de pioneiros na construção do município

Vilhena comemora 40 anos de administração político/administrativo nesta quinta-feira, 23, e a prefeita Rosani Donadon (PMDB) parabenizou o município pela data.

Rosani Donadon destacou que tem trabalhado empenhada pelo desenvolvimento de Vilhena com investimentos na saúde, educação e obras, para promover qualidade de vida para a população.

“Parabéns Vilhena pelos 40 anos! Com dedicação, amor e carinho e as bênçãos de Deus, Vilhena voltará a ser referência em qualidade de vida, saúde e educação. Temos feito o possível pelo desenvolvimento do nosso amado Município, que é, acima de tudo, um lugar de gente de bem, acolhedora, amiga! Parabéns a todos vilhenenses que contribuem diariamente para o crescimento de Vilhena”, disse a prefeita.

A prefeita ressaltou a importância do trabalho e da coragem dos pioneiros do município para fazer de Vilhena a cidade que é hoje. “Para mim é uma honra parabenizar e homenagear os pioneiros que ajudaram na construção e no desenvolvimento do nosso município” ressaltou a prefeita.

Rosani Donadon também convidou a população para participar hoje da festa de celebração do aniversario da cidade. A programação ocorrerá na Praça do Shopping, em frente ao estádio municipal a partir das 15h, e contará com várias atrações. “Será um belo evento, preparado com muito carinho e dedicação para os vilhenenses”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria