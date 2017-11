Basquete sub-17 de Vilhena estreia nos Jogos Escolares da Juventude em Brasília

A equipe do COOPEVI/ASBAVI-SICOOBCREDISUL modalidade sub-17 de basquetebol entrou em quadra na terça-feira, 21 de novembro, em partida válida pelos Jogos Escolares da Juventude em Brasília.

O jogo começou equilibrado entre a equipe rondoniense e um time de Santa Catarina, mas a lesão de um jogador de defesa do time vilhenense abalou o emocional dos atletas que não conseguiram segurar a equipe adversária. O atleta de Vilhena precisou ser levado a um hospital para suturar um dos supercílios.

Para o Treinador Siverlô Meireles, pesou no resultado a tradição que o Estado de Santa Catarina tem no cenário nacional, pelo menos 400 atletas estão envolvidos na prática do basquete na instituição de ensino que representa o Estado nos jogos escolares.

No segundo jogo, contra a equipe do Espírito Santo, o placar terminou 65 a 57 para os capixabas. Como a equipe do Espírito Santo perdeu o primeiro jogo por uma diferença de três pontos para a equipe de Alagoas, a equipe de Rondônia precisa de uma vitória de 14 pontos de diferença no jogo contra Alagoas para se classificar para a fase semifinal do campeonato.

Para os interessados em treinar junto à associação e empresários que queiram colaborar com o projeto, ou maiores informações (69) 999593636 ou (69) 92357676.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e foto: Assessoria