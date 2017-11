Confúcio é lançado candidato a presidente da República

O deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB), lançou nesta quinta-feira, 23, em Porto Velho, a candidatura do governador Confúcio Moura (PMDB) a presidente da República.

O ato de pré-lançamento aconteceu durante a solenidade de inauguração do Hospital do Câncer da Amazônia, o Hospital do Amor, ocasião da visita do presidente da República, Michel Temer (PMDB).

Temer, na solenidade, destacou em seu discurso o trabalho de Confúcio Moura, “um homem educado e equilibrado na política, atendendo as demandas da população”. Ontem, em Brasília, o presidente se reuniu com Confúcio e os governadores para tratar da Reforma da Previdência. Temer busca apoio da bancada federal para aprovar a reforma na Câmara dos Deputados.

Fonte: Diário da Amazônia

Foto: Divulgação