Copa Criança Cemetra entre escolas municipais finaliza de competições

Um dos maiores eventos esportivos, que reuniu este ano alunos das escolas municipais de Vilhena, finalmente chega ao seu final.

A Copa Criança Municipal Cemetra teve início em setembro e terminou hoje, 22 de novembro, com as modalidades de Atletismo, Futsal e Queimada onde as competições aconteceram no estádio municipal e ginásio Jorge Teixeira.

Participaram das competições 120 alunos de oito escolas municipais e algumas escolas estaduais convidadas. O evento esportivo foi uma realização da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Semec) e com parceria com a Secretaria de Educação da prefeitura de Vilhena.

No encerramento da Copa Cemetra, o secretário adjunto e organizador do evento, professor Manoel Ayres, lembrou que a iniciativa foi uma extensão do projeto Bom na Escola Bom de Bola. “Nossa ideia foi de interagir com os alunos que não tem acesso ao projeto Bom na Escola Bom de Bola e dar oportunidade de todos competirem de forma saudável”, comentou o professor Ayres.

Na entrega das medalhas e troféus esteve presente o Médico do Trabalho e coordenador da Cemetra, Celso Eduardo Machado, o secretário da Semec, Natal Jacob e o secretário adjunto, professor Manoel Ayres.

Após os últimos jogos e a entrega das premiações a Semec divulgou os seguintes resultados das finais:

Finais Futsal em suas respectivas categorias

Masculino (2007/2008): Angelo Mariano 07 x 01 Ivete Brustolin

Feminino (2005/2006): Progresso (tempo normal) 02 x 02 Marcos Donadon

*Penalidades Progresso 02 x 00 Marcos Donadon

Masculino (2005/2006): Angelo Mariano 01 x 02 Ivete Brustolin

Semifinais e Finais da Queimada em suas respectivas categorias

Feminino (2007/2008): Dalila Donadon 02 x 04 Angelo Mariano

Masculino (2005/2006): Ensina-me a Viver 03 x 06 Dalila Donadon

Feminino (2005/2006): Angelo Mariano 02 x 05 Ivete Brustolin

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e fotos: Assessoria/Semec