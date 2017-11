Força Tática prende jovem que agrediu e aprisionou mulheres e crianças durante roubo em residência

Durante a madrugada desta quinta-feira, 23, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência localizada na Avenida 1513, no Bairro Belo Vista, para averiguar uma ocorrência de roubo à residência, e lá encontram as vitimas trancadas na dispensa do lado de fora da casa, porém o autor do fato, que havia rendido toda a família armado com uma faca, já não se encontrava mais no local.

Segundo relatos das vítimas, duas mulheres e duas crianças, um jovem teria invadido a residência e ameaçado todos de morte, caso não entregassem o dinheiro que tinham. Após receber a quantia de R$30 reais de uma das mulheres, o infrator agrediu a outra, a empurrando com o rosto contra o chão para que a mesma conseguisse mais dinheiro.

Ao perceber que as mulheres diziam a verdade sobre não ter mais nenhuma quantia em espécie, o agente trancou as duas juntamente com as crianças no referido cômodo, enquanto revirava a residência subtraindo vários objetos.

Tempo depois, outra guarnição se deslocou até a casa das vítimas e apresentou fotos de possíveis suspeitos de terem praticado o crime, e ambas reconheceram Lucas da Silva Coelho, de 20 anos, mais conhecido como “Luquinha”, que cumpre pena em regime semiaberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica e mora em um imóvel que faz fundos com a residência das vítimas.

Na casa de Lucas os militares encontraram dentro do guarda roupas, a referida tornozeleira já rompida, porém, os objetos do roubo e o agente não foram encontrados. Toda via, os policiais tinham conhecimento de que o jovem sempre frequentava a casa de um tio, e em diligência ao local, avistaram o infrator no interior do imóvel e portando uma mochila das vítimas, contendo os demais objetos roubados no imóvel e a faca usada no crime.

Diante dos fatos, Lucas que confessou o delito, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as joias, aparelhos celulares e demais pertences roubados, para o registro da ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia