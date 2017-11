Homem furta motocicleta e é obrigado pelo pai a devolver

Uma guarnição da Força Tática se deslocou até uma mercearia localizada na Rua A, no Bairro Bodanese, onde fez contato com a vítima, que relatou que no dia anterior, teve sua motocicleta Suzuki, Modelo GSR1501 furtada, e que o autor do delito seria Eliezer Carlos de Souza, de 32 anos.

Ainda segundo a vítima, por volta das 18h00, localizou a motocicleta em frente à referida mercearia, após receber uma ligação do pai do infrator, informando o paradeiro da mesma.

Já a proprietária da mercearia relatou aos militares, que Eliezer havia estado no local por volta da 11h00, e pediu para que a mesma guardasse os documentos e a chave da motocicleta, pois mais tarde retornaria para buscá-la.

A motocicleta foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e diligências foram realizadas em prol da localização do agente, porém, os militares não obtiveram êxito em prendê-lo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia