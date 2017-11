Sábado tem abertura do 16º Leilão Direito de Viver em Colorado

No próximo sábado, 25, em Colorado será dada a largada para o 16º Leilão Direito de Viver.

O evento é em prol do Hospital de Câncer de Barretos e terá a seguinte programação:

Dia 25, cavalgada saindo as 10 horas do parque Santa Rita em frente ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), passando pelas principais avenidas até ao parque de exposição. Após a chegada, será servido um delicioso almoço.

Dia 26, caminhada Passos que Salva. E, dia 3 de dezembro, no parque de exposição à festa continua com almoço e o bingo. Todo valor arrecado será revertido em prol do Hospital de Câncer de Barretos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação