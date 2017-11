CEREJEIRAS: assassino de ex-presidiário é condenado a 14 anos de prisão

Alex Sandro da Silva, de 34 anos, acusado de matar a facadas em plena luz do dia, o ex-presidiário Wagner de Jesus, foi julgado na manhã de quinta-feira, 23, na comarca de Cerejeiras e condenado a 14 anos de prisão.

O crime ocorreu no dia 11 de novembro de 2016, na Rua Maranhão, no Bairro Liberdade, e Alex, mais conhecido como “Leco”, que foi preso pelo homicídio no mês de junho, aguardava o julgamento preso.

O jovem que trabalhava como pedreiro, já tem passagem por porte de arma, cumprirá sua pena inicialmente em regime fechado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia