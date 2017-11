Em 10 meses, Câmara de Vereadores de Vilhena já recebeu mais R$ 7,2 milhões

Dados do Portal da Transparência do Poder Legislativo de Vilhena detalham o montante dos repasses de verbas pelo Executivo ao longo dos 10 meses de 2017.

O relatório especificas os valores que foram destinados ao Parlamento mês a mês, sempre superiores a setecentos mil reais por parcela. O dinheiro custeia todas as despesas da Câmara de Vereadores local, incluindo pagamento de salários aos parlamentares e servidores.

O primeiro repasse aconteceu em 19 de janeiro, totalizando R$ 713.500,00. A partir de então valores bastante parecidos foram destinados ao Legislativo, sempre no mesmo período do mês, com pouca variação de valores dos recursos.

O maior repasse aconteceu em abril, alcançando R$ 772.148,70. O montante transmitido do Executivo até o momento é de exatos R$ 7.281.621, 72.

Os dados do Portal da Transparência estão atualizados até outubro deste ano, e a previsão do próximo repasse é para o início desta semana.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra