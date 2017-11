Grave acidente na BR-364 deixa dois mortos

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde desta sexta-feira, 24, onde resultou na morte de duas pessoas na BR-364, entrada do Distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari.

O acidente envolveu um automóvel de passeio e uma carreta. A colisão foi traseira e deixou o carro modelo Gol com placa de Londrina/PR totalmente destruído.

O teste de etilômetro no condutor do caminhão, obteve resultado de 0.22 mg/L. O índice de alcoolemia não é considerado crime de embriaguez, porém, o caminhoneiro foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e autuado no crime de homicídio culposo de trânsito. As vítimas ainda não foram identificadas.

Fonte: Rondôniaovivo