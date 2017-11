Homem acusado de tentar matar companheira é condenado a mais de 14 anos de prisão

Claudivan Gonçalves da Silva, foi condenado a mais de 14 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de feminicídio e lesão corporal contra sua ex-companheira.

O julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 24, no Fórum Criminal, Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena. Conforme o processo 1001391-49.2017.8.22.0014 – a sentença aponta que o réu é acusado de tentar matar a ex-companheira.

Acusação

Nas alegações, a promotoria conforme os quesitos, Claudivan teria agredido num bar a vítima com uma chave de roda, vindo atingi-la na região da cabeça, causando-lhe lesões. Em casa o acusado trancou a vítima e a ameaçou com uma faca que deixou debaixo do travesseiro.

Simulando estar doente, a vítima conseguiu afastar o denunciado de casa e acionar a polícia que os conduziram até a delegacia junto com a faca. Lá Claudivan simulou que queria fazer uma ligação, se dirigiu à mesa para pegar o celular, quando então, abruptamente, se apoderou da faca e passou golpear a vítima, vindo a atingi-la no joelho e antebraço esquerdo. A polícia interveio e desarmou o acusado. O promotor finalizou seus argumentos e solicitou aos jurados para condenarem o acusado pelo crime de feminicídio e lesão corporal.

Defesa

A defesa nas suas argumentações concordou com a tese da promotoria, que acusou seu cliente ser autor da lesão corporal e atentar contra a vida da companheira, mas descordou que Claudivan seja condenado pelo quesito de feminicídio. A defensoria encerrou a fala e pediu para os que os jurados julgassem o acusado conforme as provas existentes nos autos.

Julgamento

Na réplica e treplica acusação e defesa debateram o caso conforme as acusações contra o réu. Ao final os jurados votaram e Claudivan foi condenado a 12 anos e oito meses pelo crime de feminicídio, e dois anos pelo crime lesão corporal.

A defesa do acusado disse a reportagem do Extra de Rondônia que irá recorrer da sentença.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração