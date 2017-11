Homem é assassinado e mulher é baleada em academia de Vilhena

O homicídio seguido de tentativa ocorreu na noite desta sexta-feira, 24, na Rua 12, numa academia no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com as informações, a vítima estava na academia e esperava a namorada que trabalha no local, quando chegou um homem de arma em punho e atirou contra ele, a namorada teria entrado na frente para proteger a vítima e foi atingida por um tiro de raspão.

O rapaz, identificado como Jerferson Falcão da Cunha, que faria 26 anos no próximo dia 29, foi atingido na garganta e no ombro direito, morrendo no local, a mulher foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Até o momento não se tem informações sobre a identidade do atirador, que efetuou cerca de cinco disparos, provavelmente com um revólver, pois não havia cápsulas no local.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia