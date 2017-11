Idosa é atropelada em faixa de pedestre no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 24, no cruzamento da Avenida Major Amarantes, com a Rua Juscelino Kubitschek, no Centro de Vilhena.

Segundo informações, a idosa tentou atravessar a avenida, quando foi atingida por um veículo Fox, que seguia sentido Porto Velho.

A vítima, que foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, foi conduzida até o Hospital Regional por medida de precaução devido à idade, porém não sofreu ferimentos graves.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia