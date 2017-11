Meteorologia prevê possibilidade de fortes chuvas e trovoadas para este fim de semana

A divisão de meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que ao longo deste fim e inicio de semana, áreas de instabilidade associadas ao tempo quente e úmido, predominam sobre Rondônia.

No sábado, o tempo fica mais aberto apenas na região do Vale do Guaporé, onde haverá o predomínio de sol entre nuvens pela manhã e aumento de nebulosidade ao longo do dia, fazendo com que o céu varie de parcialmente nublado a nublado e, entre a tarde e noite, ocorrem pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas.

Nas demais regiões do Estado, inclusive na capital Porto Velho, o dia será de predominantemente ensolarado com muitas nuvens, deixando o tempo nublado e no período da tarde e noite ocorrem pancadas de chuva que deverão vir acompanhadas de trovoadas.

Já no domingo, o dia será de tempo abafado e com predomínio de sol entre muitas nuvens em todas as regiões do Estado, inclusive na capital Porto Velho.

A previsão para todas as regiões rondonienses é de nublado e podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

A instabilidade continua sobre Rondônia nesta segunda-feira. A previsão para todo o Estado é de mais um dia com tempo abafado e sol entre muitas nuvens, com céu nublado e havendo também a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Sipam