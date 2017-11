Município de Comodoro é homenageado em entrega de troféu na cidade de Cacoal

Do estado de Mato Grosso, somente a cidade de Comodoro foi homenageada

O município de Comodoro foi homenageado com o troféu “Oscar da Amazônia” entregue na noite de sábado, 18. O prefeito Jeferson Ferreira Gomes e o secretário Municipal de Administração Alexandre Brugnera, participaram da solenidade que aconteceu no Cacoal Selva Park, em Cacoal (RO).

O prefeito Jeferson Gomes destacou estar honrado em representar a população comodorense, que é batalhadora e merecedora de homenagens.

“Somos uma população com cerca de 20 mil habitantes, um município com potencial econômico diverso que passa pela agricultura familiar, agronegócio e apicultura. Em extensão somos do tamanho do estado Sergipe, 62% é reserva indígena. Fazemos fronteira com a Bolívia e divisa com Rondônia. Contamos Porto Municipal às margens do Rio Guaporé uma opção para quem gosta da pesca esportiva”, pontuou.

Em seu primeiro ano de mandato como prefeito, Jeferson Gomes, explicou que iniciou na vida pública no ano de 2012, ao ser eleito vereador em Comodoro. “Saúde e infraestrutura tem sido nossos grandes desafios neste primeiro ano, sendo que somando os investimentos na Saúde e Educação juntas recebem em torno de 70% do orçamento do município, isso se deve em muitos dos casos a falta ou demora de repasses vindos dos governos, Federal e Estadual, para tanto temos lutado para que a situação melhore ainda mais”, afirmou.

O prefeito Jeferson Gomes, enfatizou que a Câmara de Vereadores tem sido de grande importância na governabilidade, e que conta também com uma equipe de secretários competentes, são eles: Administração, Alexandre Brugnera; Finanças, Adriana Guimarães; Assistência Social, Ana Maria Beduschi; Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Edilson Rangel; Saúde, Rosângela Ferreira; Obras, José João Fernandes; Educação Cleide Ávila; e no Planejamento, Ana Paula Perfeito.

“Com um número expressivo de vias que ultrapassam os 2.500 km a Secretaria de Obras vem realizando um trabalho belíssimo de recuperação de estradas e pontes. Na Educação neste ano foram realizadas investimentos em formação e demais setores. Na Assistência Social buscamos atender toda a família desde o idoso a criança que participam de oficinas e outras atividades. No Desenvolvimento Rural o horto esta passando pelo processo de recuperação, famílias da agricultura familiar tem recebido orientação técnica de profissionais da secretária, associações foram beneficiadas com patrulha mecanizada. Planejamento, Administração e Finanças tem dado o melhor pelo município, juntos estamos fazendo mais pela população. E fomentando o esporte contamos com uma equipe que vem realizando campeonatos e dando suporte a eventos esportivos”, concluiu.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos:Divulgação