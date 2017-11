Policiais do 3º BPM realizam formatura alusiva aos 42 anos da PM/RO

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, formatura militar alusiva ao 42º aniversário de criação da Polícia Militar do Estado de Rondônia – que será no próximo domingo, 26 de novembro.

O evento aconteceu na sede do Batalhão Governador Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena. Além dos Policiais Militares do 3º BPM, a tropa também foi composta por alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar V (CTPM-V).

Formatura Militar

A cerimônia foi presidida pelo Coordenador Regional de Policiamento III, Coronel PM Rildo José Flores e contou com a presença do Comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Paulo André Santos de Souza.

Estiveram presentes na solenidade autoridades políticas, militares e civis, entre elas o deputado estadual Luizinho Goebel, o vereador Carlos Suchi, o vice-prefeito Darci Cerutti, o Comandante do DTCEA de Vilhena (Força Aérea), Tenente Davy Anderson de Andrade; o Comandante do 3º Grupamento de Bombeiros, Capitão Mérycles Nunes Guedes; o Delegado da Polícia Civil, Thiago Loyola e os Juízes Andresson Cavalcanti Fecury, Adriano Lima Toldo e Fabrizio Amorim.

Foram apresentados aos convidados os oito jovens Prestadores Voluntários de Serviço Administrativo (PVSA) do 3º BPM, que após a realização de uma seleção através de exame intelectual, foram submetidos a um mês de instruções sobre particularidades da vida militar e realizaram estágio voltado para atividade que iriam desenvolver.

O evento também teve como objetivo condecorar policiais militares e personalidades civis com a medalha Forte Príncipe da Beira, além de homenagear Policiais Militares escolhidos como Destaque Operacional do 3º BPM.

Destaque Operacional – 2017

Por meio da resolução nº01/ 3º BPM/ 2017, o 3º Batalhão de Polícia Militar instituiu no mês de maio de 2017 o projeto intitulado “Destaque Operacional do 3º BPM” que foi elaborado com o propósito de premiar o Policial Militar que mais se destacasse em atividades operacionais na sede do 3º BPM no corrente ano.

Foram mensurados alguns quesitos como quantidade de armas apreendidas, foragidos presos e acidentes de trânsito atendidos no período de um ano. Além disso, durante 15 dias os próprios militares puderam eleger o título de Destaque Operacional.

Ao final foi elaborado um ranking somando as pontuações obtidas nos quesitos operacionais e votação, chegando ao resultado final para a escolha do destaque no âmbito do 3º BPM.

O Policial Militar escolhido como Destaque Operacional de 2017 com 707,5 pontos foi o Cabo PM Wagner Henning, que foi contemplado com algumas premiações como dispensas do serviço, elogio, diploma, bem como foto em uma galeria de honra e no site institucional. Além disso, será ofertado por amigos do 3º BPM uma viagem de lazer ao Cacoal Selva Park, com todas as despesas pagas para o militar e família.

O segundo colocado com 607, 5 pontos foi o Soldado Figueiredo e o terceiro colocado com 562,5 foi o aluno a Cabo Santana.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria do 3º BPM

Fotos: Extra de Rondônia