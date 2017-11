Prefeitura de Vilhena paga salário de novembro e se torna administração modelo em RO

Enquanto a maioria dos prefeitos rondonienses “correm” atrás de recursos para cumprirem compromissos com servidores e fornecedores, em Vilhena a situação é bem diferente.

Nesta sexta-feira, 24, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) anunciou o pagamento do salário dos servidores públicos municipais do mês de novembro. Receberão os efetivos, comissionados, temporários e servidores da saúde e do SAAE.

É o décimo primeiro mês consecutivo que os vencimentos são depositados na última sexta-feira do mês trabalhado, o que torna Vilhena município modelo no Estado de Rondônia.

Rosani ressaltou a valorização do funcionalismo como umas das principais prioridades de sua gestão. “O nosso compromisso é fazer com que Vilhena volte a crescer e desenvolver oferecendo qualidade de vida, além de valorizar os servidores municipais que atendem diariamente à população”, disse a mandatária municipal.

O secretário municipal de fazenda, Sergio Nakamura, explicou que a ação é uma sequência do compromisso feito pela mandatária municipal de pagar os salários sempre na ultima sexta-feira de cada mês. “A prefeita Rosani me cobra o cumprimento do pagamento dos salários diuturnamente e graças aos ajustes administrativos podemos comemorar mais uma vez o compromisso honrado”, salientou o titular da Semfaz.

SAÚDE

É importante ressaltar que, em janeiro, aconteceu um fato inédito na história da administração neste quesito: duas folhas foram honradas pela atual administração no setor de Saúde: uma de dezembro, deixada pela gestão anterior, e a de janeiro.

Texto e foto: Assessoria