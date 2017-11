Prefeitura divulga Processo Seletivo na área da saúde em Ministro Andreazza

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, no Estado de Rondônia abre inscrições do Processo Seletivo destinado à contratação de seis profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Esta seleção terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogada.

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração mensal no valor de R$ 1.014,00, as oportunidades ofertadas são para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde (4) e também Agentes de Combates às Endemias (2), de níveis Fundamental e Médio.

Os interessados podem se inscrever a partir de hoje, 22 de novembro de 2017, até o dia 28 deste mês, na Coordenação de Recursos Humanos, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na Avenida Pau Brasil, nº 5.777, Cento, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

A avaliação dos concorrentes será realizada unicamente da etapa de Avaliação de Currículo, de caráter classificatório, onde serão analisados e pontuados itens dos currículos referentes a escolaridade e aperfeiçoamento e experiência profissional, respectivamente.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato