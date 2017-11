RECEITAS DO CHEF: costelinha de porco ao molho barbecue

Sem dúvida costelinha ao molho barbecue com batata rústica é um receita tão fácil, deliciosa que é perfeita para aquele dia que você resolve chamar os amigos em casa para matar a saudade e colocar a conversa em dia. Faça essa receita utilizando a sua linha de molhos barbecue que são super saborosos e possuem 3 versões o original, o honey mustard e o hickory cada um com uma característica única o que permite a criação de pratos maravilhosos e cheios de sabor.

Agora sim vamos à receita:

Ingredientes

1kg de Costelinha de Porco

Molho Barbecue

Sal

4 Batatas Batata

Alecrim

Pimenta do Reino

Instruções

A Primeira coisa é colocar a Costelinha para cozinhar por 10 minutos com 1 colher de sopa de Sal, depois desse tempo vamos escorrer a água e acomodar a costelinha em uma assadeira untada com azeite e, pincelar o molho Barbecue aqui eu vou usar o Barbecue Original, mas você pode usar também o Barbecue Honey Mustard ou Barbecue Hickory que também ficam deliciosos.

Agora é só cobrir com papel alumínio e levar para assar por 40 minutos em Forno preaquecido a 200°C

Depois retire do forno, vire as costelinhas e pincele mais molho e volte ao forno sem o papel alumínio por mais 15 minutos.

Para as Batatas: Corte as batatas, regue a forma com bastante azeite e acomode as batatas na forma, tempere com sal, pimenta e alecrim fresco e leve para assar por 40 minutos ou até ficarem douradas.

Todas as Sextas uma dica sobre gastronomia

sugestão podem ser mandadas para Whatts 99995 1388 ou chef.thiago@gmail.com