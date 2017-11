Servidora armada invade gabinete do secretário de Saúde de Rondônia

Uma servidora pública do Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II invadiu o gabinete do secretário de Estado da Saúde, Williames Pimentel, na manhã desta sexta-feira, e armada, causou grande confusão no local.

Segundo fontes do Rondoniagora, a mulher entrou armada com uma faca, houve grande confusão, a polícia foi acionada e os servidores foram dispensados, mas nenhum deles sabia o que estava ocorrendo.

Por telefone, a assessoria da Sesau, informou que a mulher é técnica de enfermagem no Hospital João Paulo II, está em tratamento psiquiátrico e a direção da unidade achou melhor afastá-la das funções. Há cerca de dois dias, a mesma servidora já esteve no gabinete do secretário Pimentel e tinha aceitado o afastamento. No entanto, nesta sexta-feira, voltou ao local armada.

De acordo com a polícia, a mulher, inconformada com a movimentação do local de serviço, estava no local com uma faca no pescoço, mas alguns militares e bombeiros conversaram com servidora e ela desistiu de suicidar-se.

Fonte: Rondoniagora

Foto: Rondoniagora