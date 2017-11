CABIXI: vereador denuncia quebra de Regimento e requer destituição da Mesa Diretora da Câmara

Em protocolo encaminhado ao presidente do Poder Legislativo de Cabixi, o vereador Michael Assumpção Barroso denuncia irregularidade cometida na sessão ordinária do Parlamento realizada no início desta semana, e requer que o próprio destinatário da ação, o vereador Edgar Solingen, destitua a Mesa Diretora e deixe a presidência.

O caso decorre da inclusão intempestiva de projeto de Lei na pauta da sessão, que de acordo com Michael teria acontecido de forma súbita, sem atender o protocolo. O projeto, de autoria do Poder Executivo, promovia alterações no Código de Postura do Município, e não teve apreciação das comissões permanentes antes de ser encaminhado à votação.

Para Michael isso é o mesmo que “ferir de morte” o Regimento Interno da Casa de Leis, independentemente de qualquer tipo de interesse que possa ter levado o projeto a tramitar de forma irregular no Parlamento. O vereador exige investigação detalhada da situação e, se for o caso, a tomada de medidas cabíveis para o ocorrido, que inclui também a destituição de todos os integrantes da Mesa Diretora da Câmara.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação