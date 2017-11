Com queima de fogos e bolo de 40 metros, prefeitura de Vilhena celebra o melhor aniversário de todos os tempos; fotos

Nesta quinta-feira, 23, a Prefeitura de Vilhena promoveu uma grande festa para celebrar o aniversário de 40 anos de emancipação político/administrativo do município.

A festa foi realizada na Praça do Shopping, em frente ao estádio municipal e contou com várias atrações, entre elas apresentações de fanfarras de municípios do Cone Sul, de dança da terceira idade, feiras de imóveis e de artesanato, além das brincadeiras montadas para as crianças se divertirem como pula-pula, corrida de carrinho de rolimã, futsal e entre outras atrações.

A praça ficou lotada de pessoas que foram prestigiar a festa de comemoração do aniversario da cidade. O evento também contou com a presença de várias autoridades, entre elas da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do ex-prefeito Melki Donadon dos vereadores, e dos deputados estaduais Maurão de Carvalho, Rosangela Donadon e Luizinho Goebel.

Em seu discurso a prefeita ressaltou que tem trabalhado empenhada pelo desenvolvimento de Vilhena com investimentos na saúde, educação e obras, para promover qualidade de vida para a população.

“Parabéns Vilhena pelos 40 anos! Obrigada a comunidade e as famílias vilhenenses que participaram da festa em homenagem ao aniversário do município! Foi uma festa linda e emocionante. Com amor, carinho e investimento Vilhena caminha para um futuro cheio de bênçãos e prosperidade”, disse a prefeita.

Na festa foram homenageados pioneiros durante o evento que receberam uma placa das mãos da prefeita. “Para mim foi uma honra parabenizar e homenagear os pioneiros que ajudaram na construção e no desenvolvimento do nosso município” ressaltou a prefeita.

A festa foi encerrada com uma grande queima de fogos que encantou os vilhenenses. Uma delas foi à jovem Andressa Santos que elogiou a organização do evento. “A prefeita Rosani Donadon está de parabéns a festa estava linda”, disse a jovem.

Já a dona de casa Néia Silva elogiou o bolo de 40 metros que foi servido para a população. “O bolo estava muito saboroso, eu trouxe meus filhos para ver a festa e aproveitar para saborear o bolo. Parabéns prefeita Rosani essa é a primeira vez que é servido o bolo em uma festa de aniversário de Vilhena”, falou a dona de casa.

Opinião compartilhada pelo vendedor Alcindo Alves que ficou emocionado ao participar da festa. “Faz tempo que Vilhena não tinha uma festa tão linda, só temos a agradecer a prefeita pelo cuidado com a cidade”, afirmou o vendedor.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Peter Vargas