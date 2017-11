Faltando um mês para o Natal, comércio vilhenense se prepara para as vendas

O Natal será celebrado no dia 25 de dezembro, mas as lojas de Vilhena já preparam suas vitrines expondo árvores, presépios e artigos para enfeites.

A reportagem do Extra de Rondônia saiu às ruas para ver de perto o comércio destes produtos que encantam a população.

Em conversa com a vendedora da Papelaria Noslen, Camila Cláudia Fontana, que atua no ramo do comércio há 10 anos, contou que neste Natal as expectativas são muito boas, pois a cada ano de vendas as metas estabelecidas são superadas.

Camila explica que “os produtos que estão sendo mais procurados na loja são as árvores e as decorações que neste ano está saindo do tradicional vermelho, dourado e tendo a procura de enfeites mais coloridos como azul, rosa e roxo”.

“Embora a busca esteja sendo grande, não haverá a necessidade da contratação de mais funcionários. Como começamos mais cedo, até 15 de dezembro pretendemos encerrar e focar no nosso ramo que é a volta às aulas” informou Cláudia.

Já a administradora da TV Color, Ivone Martini, relata que também está confiante para as vendas de Natal, pois por mais que o país tenha enfrentado uma crise financeira, existe a esperança de que os negócios neste período se tornem mais satisfatórias.

Ivone detalhe que “nosso produto é um diferencial na cidade, está sendo bem aceito e é algo que atende a todos os públicos. Também possuímos formas de pagamentos que se adequam aos clientes. Gosto de destacar sempre que não é porque a loja é bonita que os produtos sejam caros”.

“Diferente dos outros anos este ano acredito que não haverá a necessidade de contratação de funcionários extras, até porque estamos nos recuperando de um período de crise. Para mim o ano de 2017 foi um período de lições, onde pudemos repensar e manter o pé no chão para não extrapolar. Estamos confiantes mais não exageradamente, pois sabemos como anda o mercado econômico” pontuou Martini.

A administradora detalha que “neste ano a grande aposta são os enfeites natalinos, a parte de mesas postas, taças, sousplat e outros adereços para decoração, a loja também oferece produtos exclusivos e diferenciados. Estamos com uma linha de móveis acessíveis aos clientes. Vale ressaltar que no Natal muitas famílias investem na troca dos móveis”.

Ivone finaliza destacando que em relação aos preços das mercadorias não houve oscilação, comparado ao ano anterior até se manteve, mas o diferencial da loja é a qualidade e design das peças apresentadas.

>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia