PM de Chupinguaia prende jovem com quase ½ kg de crack

A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira, 24, no km 03 da linha 105, na zona rural de Chupinguaia.

De acordo com as informações, durante uma operação realizada entre a Polícia Militar do município e dos distritos de Boa Esperança e Guaporé, juntamente com funcionários do Detran, os militares avistaram o momento em que dois jovens em uma motocicleta, pararam e se desfizeram de um embrulho em atitude suspeita, seguidamente, evadiram-se em alta velocidade.

Em verificação ao referido embrulho, os policiais constataram se tratar de uma pedra de crack, pesando 498 gramas.

Em diligência em prol da captura dos infratores, os militares lograram êxito em localizá-los, porém, o condutor Jeferson Vitor de Oliveira, de 24 anos, negou ser o proprietário da droga e o carona, identificado como Adriano Rodrigues dos Santos, de 29 anos, afirmou que não entregaria o colega se não, poderia ser morto.

Diante dos fatos e de informações que já eram de conhecimento da polícia, de que um jovem chamado Jeferson estava recebendo drogas de um homem da cidade de Pimenta bueno para comercializar na localidade, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro do flagrante.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia