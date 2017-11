Voleibol de Vilhena vence e vai disputar a final dos jogos escolares da juventude em Brasília

A equipe da Escola Maria Arlete representante no vôlei juvenil feminino do Estado de Rondônia nos jogos da juventude em Brasília venceu a equipe de Espirito Santo por 3 set a 0 nas parciais 25×17/ 27×25/2 25×16.

A vitória garantiu a final a equipe que vai enfrentar em quadra a representante de Maranhão.

De acordo com técnico da equipe Francer Lima o jogo contra a seleção de Espirito Santo foi um jogo disputado. As meninas conseguiram administrar o jogo desde o primeiro set mostrando sua força em quadra.

A equipe da escola Maria Arlete Toledo projeto do Centro de Treinamento Desporto Escolar CTDE conta com a parceria com Associação Vilhenense de Voleibol (AVV).

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria