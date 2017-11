CEREJEIRAS: motos colidem em cruzamento, uma pessoa morre e outra está em estado grave

O fato ocorreu por volta das 19h20 deste domingo, 26, no Centro da cidade de Cerejeiras.

As primeiras informações dão conta que um homem identificado por Dione de Oliveira Pereira, de 24 anos, pilotava uma moto Honda CG 150 de cor preta, com placa de Cerejeiras, e seguia pela Avenida Integração Nacional, quando no cruzamento com a Rua Nova Zelândia, colidiu com outra moto, sendo uma Honda Bros de cor vermelha, com placa de Colorado do Oeste, conduzida por Zauri Moreira dos Santos, de 41 anos.

Dione foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital municipal pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e chegou morto.

Zauri também foi socorrido, e informação extraoficial é que ele sofreu afundamento no crânio, quebrou a clavícula e fêmur, além de outros ferimentos. Provavelmente será encaminhado para a cidade de Cacoal.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia