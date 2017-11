ARTIGO: Identificando as empresas excelentes

Muitas pessoas, desde analistas de mercado, universitários, professores de faculdades, investidores e empresários, gostariam de saber, com precisão, o que vem a ser uma “Empresa Excelente”. Pois bem, hoje você vai ter a oportunidade de esclarecer essa dúvida.

A “Revista Exame” em conjunto com a “Accenture” (maior empresa do mundo de Consultoria Empresarial) definiram um modelo que é capaz de identificá-las. Ele vem sendo empregado, nos últimos anos, para identificar, de modo técnico e aceito pelo mercado, as Melhores e Maiores Empresas do Brasil, por segmento.

Os estudiosos do assunto concluíram que isso pode ser feito mediante um “Índice de Excelência” o qual é composto de principais indicadores de desempenho que são:

1.-Retorno do Patrimônio Líquido (peso 30); 2.-Participação no Mercado (peso 20); 3.-Liquidez Corrente (peso 25); 4.-Geração de Riqueza (peso 15) e 5.-Crescimento das Vendas (peso 10) no período.

Ou seja, você apanha um grupo de empresas, aplica os índices acima, bem como as devidas ponderações, obtém os números respectivos, faz um ranking e assim encontrará as mais excelentes empresas da amostra, por ordem classificatória.

Recentemente fizemos um trabalho semelhante num grupo empresarial. Foi uma experiência única. Os números tem o poder de falar; às vezes de elogiar; outras vezes de censurar. Gostaria que todos os empresários locais experimentassem mergulhar num exercício desses, pois lições preciosas e gratuitas poderão ser extraídas.

Há empresas que enfatizam o aumento de vendas, porém estão em processo acelerado de endividamento. Há empresas cuja eficiência operacional despenca por uma administração deficiente. Há empresas que estão perdendo a competitividade a olhos vistos, porque a direção perdeu o foco. Há empresas descuidando a solidez financeira e desprezando a austeridade no controle dos custos e na contenção das despesas…

Recomendo que você reúna um grupo de Balanços de empresas de seu ramo de atividade e calcule estes índices. O desempenho das empresas ao seu redor é um ótimo parâmetro para avaliar a real performance de sua empresa; para determinar a capacidade de sua gestão e o profissionalismo de sua administração. Eu creio nisso !

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia