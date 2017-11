CEREJEIRAS: vítima que sobreviveu a acidente grave se recupera em Cacoal

Zauri Moreira dos Santos, de 41 anos, que se envolveu em um grave acidente de trânsito por volta das 19h20 de domingo, 26, no Centro da cidade de Cerejeiras, onde Dione de Oliveira Pereira, de 24 anos, faleceu, se recupera bem dos ferimentos.

O homem, que conduzia uma Honda Bros de cor vermelha, com placa de Colorado do Oeste e que colidiu contra uma Honda CG 150 de cor preta, com placa de Cerejeiras, conduzida por Dione, sofreu múltiplas fraturas e foi conduzido em estado grave para a cidade de Cacoal.

Porém, na tarde desta segunda-feira, o Extra de Rondônia recebeu informações e uma imagem de Zauri, que passou por cirurgias, mas já está consciente e não corre risco de morte.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia