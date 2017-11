COLORADO: Veja fotos da cavalgada Passos que Salvam

No último sábado, 25, foi realizada em Colorado do Oeste, a quarta cavalgada “Direito de Viver” em prol Hospital de Câncer de Barretos.

A cavalgada saiu da do Parque Santa Rita, em frente ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e percorreu as principais avenidas da cidade, convocando a população para participar do 16º leilão Direito de Viver.

O término da cavalgada foi no parque de exposições, onde foi servido um delicioso almoço com feijão tropeiro, churrasco, arroz, vinagrete, saladas e mandioca. Centenas de pessoas, com cavalos, bois, e veículos, se fizeram presentes.

A cavalgada foi ponta pé inicial para o 15º leilão Direito de Viver que acontece no dia 3 de dezembro onde a renda será revertida em prol do Hospital do Câncer de Barretos. O evento vai contar com várias atrações, ao meio dia almoço e a tarde o grande leilão.

A direção do evento agradece o Dr. Lorinaldo pelo espaço cedido para concentração e partida da 4º cavalgada; também agradecem a direção da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL). Pelo espaço do Parque de exposição a realizar o almoço.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini