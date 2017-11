Em duas edições, Agrocap contempla mais cinco ganhadores em Vilhena

O certificado de contribuição premiável Agrocap continua fazendo os vilhenenses sorrirem. Nos dois últimos sorteios, edições 31ª e 32ª, o Agrocap contemplou mais cinco moradores da cidade “Clima da Amazônia”.

Com pouco mais de oito meses de fundação, o Agrocap Contribuição premiável conquistou centenas de pessoas em vários municípios de Rondônia e já fez milhares de ganhadores. No Cone Sul do estado não tem sido diferente. O “jeitinho rondoniense” caiu no gosto dos moradores que apostam semanalmente na sorte ao adquirir o certificado.

No sorteio realizado no domingo, 26, o Agrocap contemplou em Vilhena Donizete Nery, com R$ 3 mil e com R$ 500,00, Claudineia Silva e Cheli Cristina Rocha.

Na edição anterior, domingo, 19, mais dois vilhenenses foram contemplados nos Giros da Sorte de R$ 500,00.

Próximo sorteio

A extração do próximo domingo, 03, o Agrocap irá entregar R$ 66.500,00 em prêmios, sendo um smartphone de R$ 2 mil no primeiro prêmio, seis meses de compra no valor de R$ 3 mil no segundo, uma moto no valor de R$ 6.500,00 no terceiro e no quarto prêmio um veículo Prisma no valor de R$ 36.000,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação