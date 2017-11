Família procura por empresário desaparecido há quase duas semanas

Cícero Aparecido Bortone, de 42 anos, está desaparecido desde o último dia 14, quando saiu de casa, em Comodoro/MT por volta das 21h00 e não retornou.

Segundo relatos da filha de Cícero, o empresário, que atua no ramo de locações de máquinas e transportes, passou à tarde de terça-feira, 14 com a família, onde comemoraram seu aniversário que aconteceu um dia antes, porém, ao chegarem em casa, já por volta das 19h00, o mesmo ficou um tempo sozinho em seu quarto e seguidamente saiu de casa alegando apara a esposa que ia ali e já voltava.

Após sair em seu veículo, uma caminhonete Hilux, com placa OHL-4711, o telefone de Cícero só cai na caixa postal. Ainda segundo a jovem, durante o tempo que passaram com o pai, ele não recebeu nenhuma ligação que pudesse levantar alguma suspeita de seu paradeiro e que a princípio a família acreditou se tratar de um sequestro, porém, os circuitos de câmeras do bairro, registraram o momento que o mesmo saiu livremente se sem abordado por ninguém.

Quem tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro do empresário, que saiu trajando calça jeans, camisa preta e tênis, pode entrar em contato diretamente com a família pelos números (65) 996457307 (65) 999321048.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo da família