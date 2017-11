Hemocentro fará comemoração do “Dia Nacional do Doador de Sangue”

A equipe do Hemocentro Regional de Vilhena organizou durante o mês de novembro a 2ª edição do projeto “Doador do Futuro – construindo heróis”, para conscientizar e captar doadores de sangue e medula óssea.

Nesta edição foram realizadas palestras, diversas atividades e competições, com cerca de 5 mil crianças de 3º a 5º ano da rede pública de educação, todas coordenadas pela a assistente Social Michely Toledo.

Devido ao apoio recebido de várias empresas que acreditou no projeto desenvolvido, a equipe do Hemocentro aproveita o espaço para agradecer a todos os apoiadores e convida os doadores para participar do “Dia Nacional do Doador de Sangue” que ocorrerá nesta quarta-feira, 29, em sua sede das 07h00 as 18h00.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação