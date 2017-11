Início de semana marcado por roubos, furtos e agressão em Vilhena

Todos os delitos foram registrados durante o domingo, 26 e na madrugada desta segunda-feira, 27, na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Dentre os roubos e furtos registrados, houve o caso de uma vítima que ao tentar ligar seu caminhão, percebeu que a bateria do mesmo havia sido furtada na garagem de sua residência.

Também foi registrado o caso de um homem que teve sua residência arrombada por dois menores, de 17 anos, que levaram vários objetos, dentre estes uma Tv de 32 polegadas e uma motocicleta Honda CG Titan 150.

No último caso, devido à vítima ter conhecimento da identidade dos infratores, a polícia acabou localizando um deles, que levou os militares até um matagal localizado no Bairro Bodanese, onde a motocicleta estava escondida, porém, os demais objetos que estavam em posse do outro infrator, até o momento não foram recuperados.

Além de crime organizado em família, onde tio e sobrinho se uniram para cometer assaltos a transeuntes e após fuga alucinada pulando muros e invadindo residências, um acabou preso, os meliantes não perdoaram nem mesmo a casa de Deus, pois arrombaram umas das portas de uma igreja evangélica e subtraíram o valor de R$500, 00.

Por fim, um jovem acabou preso por tráfico de drogas, após fugir da polícia com a motocicleta da própria namorada, devido não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estar em posse de 10 gramas de entorpecente e um sargento da Polícia Militar acabou agredido a socos e pontapés por um infrator que invadiu uma lanchonete, ameaçando o proprietário e os clientes e tentou fugir levando 10 garrafas de cerveja.

